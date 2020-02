Nachdem Til Schweiger (56) Anfang des Jahres die Beziehung mit seiner neuen Freundin Sandra öffentlich machte, bebildert er seine Liebe zu der 25-Jährigen nun auch auf Social Media. Erst vor zwei Tagen teilte er ein Foto der beiden vom Flughafen, als sich das Paar in Richtung Malediven auf den Weg gemacht hat. Im Urlaubsparadies angekommen, konnte es sich der Schauspieler nicht verkneifen, ein erstes Knutsch-Pic mit seiner Angebeteten zu posten!

Auf Instagram teilte der 56-Jährige den Schnappschuss eines intimen Kusses unter Palmen. Und offensichtlich hat es den "Honig im Kopf"-Regisseur so richtig erwischt: Obwohl Til sich bezüglich seines Privatlebens normalerweise sehr bedeckt hält, scheint er dieses Mal in die ganze Welt hinausposaunen zu wollen, wie verliebt er in die blonde Grundschullehrerin ist. Das romantische Insta-Bild kommentierte der Drehbuchautor mit den Worten: "Ich liebe dich so sehr, mein Schatz!"

Und obgleich Bilder mehr als tausend Worte sagen, verkündete der "Barfuss"-Darsteller kürzlich auch im TV, dass er glücklicher nicht sein könnte: "Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig doll verliebt bin". Und auch Tils Kollege, Samuel Finzi (54), hat schon Bekanntschaft mit der Hamburgerin gemacht und schwärmt von ihr: "Sie hat einen guten Humor!"

Instagram / tilschweiger Til Schweiger mit seiner Freundin Sandra in Abu Dhabi

ActionPress Til Schweiger mit seiner neuen Freundin Sandra bei der Premiere von "Die Hochzeit" in Hamburg

ActionPress Til Schweigers neue Freundin Sandra

