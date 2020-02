Jetzt sprühen die ersten Funken! Seit einer Woche hocken die 14 Kandidaten im Big Brother-Container und werden vom großen Bruder überwacht. Zwar kam es bereits in der ersten Folge zum Sex-Talk zwischen den Bewohnern, doch zu großen Annäherungsversuche kam es nicht – bis jetzt. In der heutigen Folge kuschelten Philipp und Maria miteinander! Einer Person schien diese Entwicklung aber überhaupt nicht zu gefallen...

Die Szene fing ganz harmlos an: Als Philipp im Glashaus Maria auf der Couch sah, setzte er sich zu ihr hin und wies sie erst einmal auf einen Fauxpas hin: "Sitzt du eigentlich immer mit Schuhen auf dem Sofa?" Doch schnell wurde klar, dass das nur ein Vorwand für den Eventmanager war, um mit der alleinerziehenden Mutter in Kontakt zu kommen – und das mit Erfolg! Schnell lagen sich beide in den Armen, schmiegten sich aneinander und streichelten sich behutsam.

Mitbewohnerin Michelle schien von diesem Anblick alles andere als begeistert zu sein – ihr fiel fast die Kinnlade runter, als sie Maria und Philipp zusammen erblickte. "Ich mag Philipp ganz gerne. Ich mag ihn nicht, nicht. Aber ich bin vorsichtig, was meine Aussagen hier betrifft", sagte sie dazu im Sprechzimmer.

