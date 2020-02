Bahnt sich bei GZSZ ein neues Liebesdrama an? Eigentlich läuft es zwischen Emily (Anne Menden, 34) und Paul (Niklas Osterloh, 31) momentan bestens. Nachdem sie vor wenigen Monaten endlich das Thema Kinderwunsch abgehakt hatten, sind sie wieder ein Herz und eine Seele. Aber wie lange wird diese Harmonie wohl anhalten? Nun taucht ein neuer Mann im Kolle-Kiez auf und macht der Taschendesignerin schöne Augen – wird Emily ihm widerstehen?

Achtung Spoiler!

Ab kommenden Dienstag verstärkt Frederik Funke den Serien-Cast. Er hat die Rolle von Geschäftsmann Aaron übernommen – und der lässt in Sachen Frauen nichts anbrennen. Bei einem Barbesuch trifft er auf Emily und deren Freundin Sunny (Valentina Pahde, 25), die beide sein Interesse wecken können. Weil Paul gerade beruflich unterwegs ist, genießt Emily die Aufmerksamkeit und begleitet ihn sogar zu einer Party – allerdings ist sie in Gedanken ständig bei Paul. Als der wieder von seinem Job zurückkehrt und nicht mal ansatzweise besorgt ist, dass seine Frau so viel Zeit mit einem anderen Mann verbringt, schmiedet Emily einen Plan: Sie möchte Paul eifersüchtig machen. Ob das gut gehen wird?

Wie weit die Fashionista gehen wird, erfahren die Serien-Fans erst in den kommenden Wochen. Aber Frederik verspricht im RTL-Interview schon jetzt: Seine Figur Aaron wird ordentlich Schwung in den Kiez bringen. "Grundsätzlich wird alles, was wir von ihm sehen werden, alles andere als langweilig sein", lachte der Schauspieler.

