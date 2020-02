Das große Zittern hat begonnen: Seit genau einer Woche ist Deutschlands bekanntester Container wieder gut gefüllt: In der aktuellen Staffel von Big Brother kämpfen 14 Bewohner um den Sieg der Reality-Show. Dank des Bewertungssystems wurde Denny Heidrich, der beliebteste Star des Glashauses, vor der Nominierung geschützt – seinen Mitbewohnern ging es in der Live-Show allerdings an den Kragen: Heute konnten sich alle Teilnehmer gegenseitig auf die Abschussliste setzen und diese Fernsehgesichter müssen nun eine Woche um ihr Verbleiben bangen!

Nach und nach wurden alle Bewohner in die Sprechzimmer gebeten, wo ihnen die ernste Frage gestellt wurde: Für wen soll das Abenteuer "Big Brother" schon bald vorüber sein? Dabei fielen zwei Namen besonders häufig: Der von Mareike Müller, die von Cedric Beidinger, Vanessa und Maria Bell nominiert wurde, und Cathleen Vogel, die von Philipp Kalisch, Pat Müller und Rebecca auf die Abschussliste gesetzt wurde. Match-Sieger Cedric, Michelle und Mac Troy entkamen diesem Schicksal mit je zwei Stimmen nur knapp.

Cathleen sorgt in der Außenwelt übrigens bereits mit einem anderen Thema für Furore: Ihre vermeintliche Liebesbeziehung mit ihrem Halbbruder Andreas sorgt für hitzige Diskussionen. Ob sie bald rausfliegt und sich mit dem Inzest-Drama auseinandersetzen muss? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

© SAT.1/Arya Shirazi Cathleen, Teilnehmerin bei "Big Brother" 2020

© SAT.1/Arya Shirazi Mareike, "Big Brother"-Bewohnerin 2020

7 Tage Sex, RTL Andreas und Cathleen Vogel bei "7 Tage Sex"

