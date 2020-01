Ist das etwa Sarah Lombardi (27) neuer Freund? Ende 2019 gab die Sängerin bekannt, dass sie nicht länger mit ihrem Freund Roberto zusammen sei. Nach den Trennungs-News gönnte sich die "Genau hier"-Interpretin Anfang des Jahres einen Urlaub in Ägypten und soll dort mit einem Mann beim Kuscheln am Strand erwischt worden sein. Ist die 27-Jährige etwa wieder verliebt? Anscheinend ja – und dieser Fußballer soll ihr Herz erobert haben!

Laut Bild soll Kicker Julian Büscher der neue Traummann an Sarahs Seite sein. Aber wie kommt die Zeitung darauf? Das Portal will erfahren haben, dass der 26-jährige Hottie mit Sarah, ihrem Sohn Alessio und Sarahs Tanzpartner Joti Polizoakis (24) zusammen nach Ägypten geflogen sein soll. Aber das ist noch nicht alles! Weiter wird berichtet, dass die Turteltauben vor wenigen Tagen sogar zusammen in Köln gesichtet wurden.

Zuvor gab es Gerüchte, dass Sarah mit Joti zusammen sein soll. Die Musikerin zerschlug diese Spekulationen: "Leute, nein! Joti ist einfach mein bester Freund", stellte sie via Instagram klar.

Getty Images Julian Büscher bei einem Fußballspiel im März 2016

Actionpress/ Ot,Ibrahim Sarah Lombardi im August 2019

Instagram / julbue Julian Büscher im Januar 2020

