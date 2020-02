Wie denkt Liam Hemsworth (30) über die neue Beziehung seiner Ex-Frau? Im Sommer vergangenen Jahres erschütterte diese Nachricht ganz Hollywood: Nach nur wenigen Monaten Ehe gaben der Schauspieler und Miley Cyrus (27) völlig überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Mittlerweile schweben die beiden mit neuen Partnern wieder auf Wolke sieben. Vor allem die Sängerin lebt ihre neue Beziehung zu Cody Simpson (23) ziemlich öffentlich aus. Doch versetzt Mileys Liebesglück ihrem Ex Liam eigentlich noch einen Stich?

Ein Insider plauderte nun gegenüber Hollywood Life aus, wie es um Liams Gefühle zu seiner einstigen Gattin bestellt ist. "Liam bewegt sich gerade in eine sehr positive Richtung in seinem Leben und macht einfach sein eigenes Ding", gab die Quelle Entwarnung. Offenbar nimmt Miley tatsächlich keinen großen Teil mehr in seinem Leben ein. "Die Beziehung zwischen Miley und Cody ist wirklich nicht seine Baustelle und es ist nicht etwas, worüber er viel nachdenkt", machte der Informant weiter deutlich.

Ein Grund dafür dürfte sicher sein, dass der Bruder von Chris Hemsworth (36) aktuell nur Augen für eine andere Frau hat: Gabriella Brooks soll seine neue Flamme sein – mit ihr wurde Liam kürzlich beim Knutschen erwischt. Laut des Insiders soll Zeit mit seinen Liebsten bei ihm aktuell besonders hoch im Kurs stehen: "Liam hat gerade die Dreharbeiten zu 'Arkansas and Most Dangerous Game' beendet und jetzt genießt er einfach ein wenig die entspannte Phase mit Freunden und der Familie." Er würde regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und Zeit mit Gabriella verbringen: "Alles in allem, es geht ihm wirklich gut. Es ist bisher ein ziemlich gutes 2020 für ihn!"

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Januar 2019

Anzeige

Backgrid Liam Hemsworth und Gabriella Brooks, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de