Herrscht momentan ein Trennungsfluch bei den britischen Royals? Vor wenigen Tagen gab Peter Phillips (42), der Sohn von Prinzessin Anne (69) und Lieblingsenkel von der Queen (93) bekannt: Er und seine Frau Autumn wollen sich nach zwölf Jahren Ehe und zwei Kindern scheiden lassen. Doch kaum haben die Royal-Fans dieses Liebes-Aus verdaut, folgt schon die nächste Trennung: David Armstrong-Jones, der Neffe der britischen Monarchin, wird sich ebenfalls scheiden lassen!

Nach 25 Jahren Ehe haben der 58-Jährige und seine Noch-Ehefrau Serena sich dazu entschieden, von nun an getrennte Wege zu gehen. "Der Earl und die Countess of Snowdon haben einvernehmlich vereinbart, dass ihre Ehe beendet ist und dass sie geschieden werden wollen", hieß es in einem offiziellen Statement, das unter anderem People vorliegt. Sie würden die Presse darüber hinaus bitten, ihre Privatsphäre und die ihrer Familie zu respektieren. David und Serena haben zwei Kinder: Charles Patrick Inigo Armstrong-Jones, Viscount Linley und Lady Margarita Elizabeth Rose Alleyne Armstrong-Jones.

David Armstrong-Jones ist der Sohn von Prinzessin Margaret (✝71), der jüngeren Schwester von Queen Elizabeth II., und Antony Armstrong-Jones, 1. Earl of Snowdon. Als Neffe der Monarchin steht er auf Platz 21 der Thronfolge und ist als Möbeldesigner und Unternehmer tätig.

Hannah McKay/Empics/ActionPress David Armstrong-Jones beim Lord-Snowdon-Dankgottesdienst in der Westminster Abbey in London

Anzeige

Justin Tallis/Empics/ActionPress David Armstrong-Jones und Queen Elizabeth II.

Anzeige

Nick Harvey / REX / Shutterstock David Armstrong-Jones bei er Royal Academy of Arts Summer Exhibition Preview Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de