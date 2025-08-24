Stefan Mross meldet sich erstmals nach dem Tod seiner Mutter

Stefan Mross (49) durchlebt gerade einen schweren Verlust. Seine Mutter Stefanie Mross ist am vergangenen Mittwoch verstorben. In seiner Instagram-Story teilt der "Fang das Licht"-Interpret nun ein paar Worte zu seiner emotionalen Verfassung. "Es gibt Tage und Stunden im Leben, die jeder durchstehen muss. Aber sich getragen wissen von Menschen, die nahestehen, gibt unendlich viel Kraft", schreibt der Musiker und fügt hinzu: "Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Liebe und Unterstützung." Besonders dankbar sei er seiner Ex-Frau Stefanie Hertel (46) und seinem "Immer wieder sonntags"-Team.

Stefan moderiert seit 2005 "Immer wieder sonntags" und hat sich damit eine große Fangemeinde aufgebaut. Wegen des Verlusts seiner Mutter stand Stefan am Sonntag allerdings nicht wie gewohnt bei der TV-Show auf der Bühne. "Der Sänger und Moderator nimmt sich eine familiäre Auszeit, um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten zu sein. Grund ist der Tod seiner Mutter", erklärte der SWR vor wenigen Tagen in einer Stellungnahme.

Anstelle des 49-Jährigen sprangen am Sonntag kurzfristig Stefanie und die TV-Bekanntheit Uta Bresan (60) ein und übernahmen die Moderation. Stefans Ex-Frau war sichtlich mitgenommen von den Ereignissen der vergangenen Woche. Sie erklärte gleich zu Beginn der Sendung: "Wir alle hier in der 'Immer-wieder-sonntags'-Arena, meine Familie und ich, wir sind jetzt in Gedanken ganz, ganz fest bei dir, und wir denken an dich!"

IMAGO / HOFER Stefan Mross und seine Mutter Stefanie Mross

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, "Immer wieder sonntags"-Moderator

