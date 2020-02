Welche Paare überleben die TV-Zerreißprobe Temptation Island in diesem Jahr? Schon diese Woche startet die zweite Staffel des umstrittenen Fremdgeh-Formats bei TVNOW. Einmal mehr wollen vier Pärchen – in getrennten Villen voll flirtfreudiger Singles untergebracht – ihre Treue und Loyalität beweisen. Robin Riebling und Lena Schiwiora nahmen selbst im vergangenen Jahr teil und ihre Liebe überstand den Test. Doch welche Chancen rechnen sie den neuen Teilnehmer-Paaren aus? Im Promiflash-Interview machen sie den Check!

Hanna und Till

Hanna Annika und Till Adam gaben in ihrem Vorstellungsvideo zu, dass sie sich schon im zweiten Anlauf ihrer Beziehung befinden. Der einstige Love Island-Kandidat hat seine Partnerin sogar bereits betrogen – und nahm ohne ihr Wissen an der Datingshow auf Mallorca teil. Auf der Insel der Versuchung will er ihr nun beweisen, dass er doch treu bleiben kann. Lena und Robin sehen das allerdings kritisch, wie sie im Promiflash-Interview offenbarten: "Ich habe mir nur an den Kopf gefasst und gedacht, der ist ihr doch schon fremdgegangen und die sind erst ein Jahr zusammen, wie passt das zusammen? Dann sind sie jetzt noch in dieser Show. Also die werden auf keinen Fall zusammenbleiben", stellte Robin fest.

Prognose: Trennung!

Michelle und Matteo

Bei Michelle Daniaux und Mateo Glotz ist in der Vergangenheit ebenfalls bereits etwas vorgefallen, was die beiden nun dazu veranlasst hat, ihre Treue im TV zu testen: Die Blondine hatte in der Vergangenheit Kontakt zu ihrem Ex-Freund, ohne Mateo einzuweihen. Auch wenn die beiden aktuell auf den ersten Blick ziemlich harmonisch wirken, vermuten Lena und Robin noch ein paar Überraschungen: "Da könnte schon etwas kommen, was man jetzt auf Anhieb gar nicht ahnt, weil er schon von vornherein sagt, dass sie noch jung sind, man nicht weiß, was passiert und sie auch sehr jung zusammen gekommen sind."

Prognose: Unklar.

Siria und Davide

Siria Campanozzi und Davide Tolone hatten in ihrer Partnerschaft auch schon Konflikte – weil der Italiener über Social-Media-Beiträge immer wieder mit Frauen flirtete. Auf Instagram und TikTok hat sich der Bartträger schon eine beachtliche Followerschaft aufgebaut. Lena ist trotz allem guter Dinge, dass die beiden auch als Paar die Sendung verlassen: "Bei den beiden kann ich mir tatsächlich am meisten vorstellen, dass wenn die Eifersucht nicht zu extrem ist, sie sich nicht so krass enttäuschen." Nur Robin befürchtet, dass die Verwandten des Duos recht behalten werden: "Deren Familien haben ja gesagt, dass die Beziehung “Temptation Island” auf gar keinen Fall überlebt. Das ist auch schon ein klares Fazit."

Prognose: Unklar.

Pia und Calvin

Pia Peukmann und Calvin Kleinen geben sich in ihrer Beziehung jede Menge Freiraum – und das, obwohl der Telekom-Mitarbeiter früher ein ziemlicher Frauenheld war. Robin und Lena sind dennoch zuversichtlich, dass die beiden ein Paar bleiben könnten. Wäre da nicht der erste Trailer gewesen, in dem Calvin eine Single-Lady ziemlich nah an sich herangelassen hat: "Bei dem Vorstellungsvideo kamen die eigentlich sympathisch, normal und auch verliebt rüber, meiner Meinung nach. Aber wenn man den Trailer gesehen hat, hat man wieder ein anderes Bild", erklärte Robin.

Prognose: Trennung!

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Till und Hanna

TVNOW / Frank Fastner Michelle und Mateo, Kandidaten bei "Temptation Island" 2020

TVNOW / Frank Fastner Siria und Davide, Kandidaten bei "Temptation Island" 2020

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Calvin und Pia

Instagram / robin_riebling Lena Schiwiora und Robin Riebling, Reality-Pärchen



