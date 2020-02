Da ist er endlich: der langersehnte Babybauch! Erst vor knapp drei Wochen teilte Sarah Harrison (28) eine freudige Nachricht mit ihren Followern: Die Influencerin und Gatte Dominic (28) erwarten nach Töchterchen Mia Rose (2) ihr zweites Kind. Am Tag ihrer zweiten Hochzeit im August 2019 hatte die Influencerin die Pille abgesetzt – und lange hatte es nicht gedauert, bis sich der neue Nachwuchs angekündigt hatte. Allerdings vermisste die werdende Zweifach-Mama bisher einen großen Babybauch. Bei einem Foto-Shooting streckte sie ihre Körpermitte sogar extra nach vorne, um sie runder wirken zu lassen. Diese Phase ist inzwischen Geschichte!

Auf Instagram zeigt sich Sarah gegenüber ihrer Community glücklich: "Oh, hi Babybump. Seit einer Woche wächst mein Bauch so rasant und ich freu mich darüber, endlich so richtig schwanger auszusehen." Davon sind nicht nur die Fans der einstigen Der Bachelor-Kandidatin begeistert, sondern auch einige Promi-Ladys. Liz Kaeber (27) findet das Foto wunderschön, Cathy Hummels (32) und Jennifer Frankhauser (27) lassen Herzchen in den Kommentaren da.

Daraus, wie weit sie in ihrer Schwangerschaft aktuell ist, machte die Münchnerin lange ein Geheimnis. Vergangene Woche verriet Sarah dann allerdings: "Also, ich befinde mich jetzt im vierten Monat."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in Ischgl

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose, Dezember 2019

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Dominic und Sarah Harrison bei der Glow 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de