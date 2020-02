Fürchtet Sarah Harrison (28) die Baby-Pfunde? Seit Anfang Februar ist die Katze aus dem Sack: Die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (28) gaben bekannt, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten! Mittlerweile lüfteten sie auch das Geheimnis, wie weit Sarahs Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. Bereits im vierten Monat befindet sich die bald zweifache Mutter und der Bauch beginnt langsam zu wachsen. Könnten die Extrakilos ein Problem darstellen? Schließlich ist Sarah überaus figurbewusst. Jetzt verriet sie, wie sie zum Thema Gewichtszunahme steht!

In einem neuen YouTube-Video klärte Sarah ihre Community über den Status ihrer zweiten Schwangerschaft auf. Dabei kam sie auch auf das Thema Ernährung zu sprechen. "Ihr wisst ja, ich achte sehr auf meinen Körper. Ich achte sehr darauf, was ich esse, dass ich Sport mache, dass ich gesund und fit bin. Und das werde ich natürlich auch in der Schwangerschaft weiter beachten", machte die 28-Jährige dabei deutlich. Nur weil sie schwanger ist, werde sie nun nicht deutlich mehr Süßigkeiten und Fast Food essen und jedem ihrer Gelüste direkt nachgeben. "Sondern ich werde schon darauf achten, mich sehr ausgewogen und bewusst und gesund zu ernähren, damit ich die angefutterten Kilos vermeiden kann", klärte sie ihre Fans über ihren Plan auf.

Sarah wisse aber natürlich, dass sie gezwungenermaßen ein paar Kilos zulegen werde: "Natürlich ist es normal, dass man Fettdepots hat in der Schwangerschaft, das Baby wiegt viel, das Fruchtwasser, Wassereinlagerungen, man hat ja dann auch mehr Blut im Körper..." Ihr Ziel sei es lediglich, nicht mehr als in der ersten Schwangerschaft mit Töchterchen Mia Rose (2) zuzunehmen. Damals hatte sie 17 Kilogramm mehr gewogen. Doch letztendlich gibt Sarah zu, sie werde zwar auf gesunde Kost wert legen, aber: "Das, was auf der Waage passiert, passiert dann halt!"

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

