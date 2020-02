Seit dem vergangenen Samstag versuchen Caroline Flacks (✝40) Freunde, ihre Familie und ihre Fans, ihren plötzlichen Tod zu verkraften. Die UK-Love Island-Moderatorin wurde in ihrer Wohnung in London leblos aufgefunden. Aktuell heißt es, sie habe sich selbst das Leben genommen, von offizieller Seite ist dies allerdings bislang nicht bestätigt. Nun meldet sich eine enge Freundin der Verstorbenen zu Wort und bietet einen Einblick in Carolines Seelenleben kurz vor ihrem Tod. Wie schlecht ging es der TV-Lady wirklich?

Im Jahr 2014 gewann die Blondine die Tanzshow Strictly Come Dancing in Großbritannien. Seitdem ist sie gut mit Profitänzerin Kristina Rihanoff befreundet. Auch eine gemeinsame Stritcly-Tour absolvierten die beiden. Bei Good Morning Britain erzählt die Sportlerin offen von ihrer Zeit bei der BBC-Show: "Man konnte sehen, dass sie viele Unsicherheiten hatte, viele Verwundbarkeiten, die meiner Meinung nach der Öffentlichkeit nicht bekannt waren." Tatsächlich habe Caroline ein paar Bühnenauftritte sogar verpasst, weil sie mit inneren Konflikten beschäftigt gewesen sei.

"Wir alle kannten ihr schönes Lächeln, aber hinter verschlossenen Türen gab es viele Dämonen", erinnert sich Kristina. Die Tänzerin ist sich im Nachhinein sicher, dass es einen Therapeuten oder jemand anderen hätte geben sollen, der Caroline hätte helfen müssen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kristina Rihanoff, "Strictly Come Dancing"-Tänzerin

Getty Images Caroline Flack im Jahr 2017 in London

Getty Images Moderatorin Caroline Flack im Jahr 2018



