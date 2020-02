Ihr Töchterchen macht es ganz schön spannend! Vier Monate ist es mittlerweile her, dass Christin Kaeber diese tollen Neuigkeiten mit ihren Fans teilte: Sie und ihr Freund Leons werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem hat nicht nur der Bauch der Influencerin einen unheimlich großen Schub gemacht – es kann nun auch ganz offiziell jede Minute losgehen. Christin verrät jetzt stolz, dass sie schon in der 40. Woche angekommen ist.

Seitdem bekannt ist, dass die ausgebildete Polizistin Mama wird, hält sie ihre Follower im Netz regelmäßig auf dem Laufenden. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Hochschwanger meldet sie sich – vielleicht sogar ein letztes Mal – bei ihrer Community. "Oh mein Gott, bei all den Prognosen hätte ich nicht gedacht, dass ich die kleine Maus so lange unter meinem Herzen trage. Ich habe stellenweise schon so viel Wehentätigkeit, dass ich jederzeit mit dem großen Ereignis rechne. Aber nichts passiert", hält sie in ihrem Beitrag fest.

Zu ihren Zeilen teilt die Schwangere ein Foto, das den aufmerksamen Usern wohl ziemlich bekannt vorkommen dürfte. "Wir haben versucht, das Bild aus der 24. Schwangerschaftswoche nachzustellen. Ich liebe solche Vergleiche. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich bereits, dass mein Bauch riesig ist. Wie sehr man sich täuschen kann", schließt sie ihren Post ab.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons, 40. Schwangerschaftswoche

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons, 24. Schwangerschaftswoche

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Januar 2020

