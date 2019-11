Na, endlich hat das Rätselraten ein Ende! Erst vor wenigen Wochen verkündete Christin Kaeber über beide Ohren strahlend, dass sie schwanger ist! Seitdem hält sie ihre Fans im Netz regelmäßig mit Updates und Babybauch-Schnappschüssen auf dem neuesten Stand. Nur ein Detail behielt die werdende Mama für sich: in welcher Schwangerschaftswoche sie ist. Doch ganz zur Freude ihrer Community lüftet Christin dieses süße Geheimnis jetzt!

Bereits am Mittag kündigte die Polizistin an, ihren Fans endlich zu verraten, in welchem Monat sie ist. Und siehe da: Nur wenige Stunden später löst die Blondine ihr Versprechen ein. "24. Schwangerschaftswoche – seit 165 Tagen, sechs Monaten, trage ich dich nun schon unter meinem Herzen", gibt die 30-Jährige stolz preis. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem ihr Freund Leons lachend auf ihre Babykugel zeigt. "Jeden Tag denken wir an dich, malen uns die gemeinsame Zukunft mit dir aus und spielen dir die Melodie deiner Spieluhr vor", schwärmt Christin, die in wenigen Tagen sogar schon in den siebten Monat kommt, in ihrem Post weiter.

Dass die Schwangerschaft schon ziemlich weit fortgeschritten sein muss, war eigentlich kein Geheimnis: Immerhin kann Christin ihren Babybauch mittlerweile kaum noch verstecken – außerdem verriet sie schon vor einiger Zeit, dass sie während der Dreharbeiten zu der Abenteuershow Survivor erfahren hatte, dass sie Mama wird.

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Babybauch

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Oktober 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Fernsehstar

