Rihanna-Fans aufgepasst: Die barbadische Sängerin arbeitet an neuer Musik! Mittlerweile sind geschlagene vier Jahre seit der letzten Platte des Popstars vergangen. Doch das Warten auf neue Ohrwürmer hat nun ein Ende, denn die R&B-Queen steht endlich wieder im Studio. Mit wem, das hat die "Love On The Brain"-Interpretin gerade ihrer Community verraten: Sie hat sich mit Pharrell Williams ausgezeichnete Unterstützung ins Boot geholt.

RiRi (31) meldete sich jetzt direkt aus dem Aufnahmeraum. Auf Instagram teilte sie ein Foto vom Mischpult: "Gang. Zurück im Studio." Kurz darauf teaserte sie dann, wer zu dieser Gang gehört: "Ich bin zurück im Studio und bin so aufgeregt. Ich kann euch nicht sagen, mit wem ich arbeite. Aber es ist jemand, mit dem ich schon immer zusammenarbeiten wollte." Es dauerte nicht lange bis sie ihren Followern dann verkündete, dass es sich dabei um keinen Geringeren als Pharrell Williams (46) handelt. Und auch der postete fleißig Pics aus dem Studio.

Sogar den Valentinstag verbrachte die 31-Jährige damit, neue Songs einzuspielen. Im Januar hatte die Musikerin ihre Trennung von dem Geschäftsmann Hassan Jameel bekannt gegeben. Drei Jahre lang waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen. Nun scheint sie sich wieder mehr ihrer Musik zu widmen. Die Fans dürfte es freuen.

Instagram / pharrell Musiker Pharrell Williams im Februar 2020

RB/Bauergriffin.com / MEGA Musiker Pharrell Williams im Januar 2020

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Sängerin Rihanna im November 2019

