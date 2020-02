Ozzy Osbourne (71) muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Vor einigen Wochen schockte der Frontmann von Black Sabbath seine Fans mit dieser Nachricht: 2019 sei bei ihm Parkinson diagnostiziert worden. Am Montag offenbarte Ozzy ihnen, dass die Sommer-Tour mit seiner Band abgesagt worden ist. In erster Linie sei aber nicht seine Parkinson-Erkrankung der Grund: Wegen einer alten Wunde leide er Tag und Nacht unter Schmerzen.

Ein böser Sturz in seinem Haus im vergangenen Jahr habe die Folgen einer Nackenverletzung, die er bei einem Quad-Unfall im Jahr 2003 erlitten hatte, verschlimmert, berichtete Ozzy der Boulevardzeitung The Sun. Seitdem habe er rund um die Uhr Schmerzen. Sein lähmender Nervenschaden sei der Auslöser für seine Entscheidung gewesen, die Tournee in Nordamerika zu canceln. Stattdessen wolle der 71-Jährige eine Therapie in Europa machen.

Die medizinische Behandlung in einer Schweizer Klinik soll im April beginnen und insgesamt acht Wochen dauern. Der Aufenthalt sei Ozzys letzte Hoffnung auf Besserung. Nach der Tour-Absage sollen die Fans jedoch nicht leer ausgehen. Sie erhalten eine Rückerstattung für bereits bezahlte Konzertkarten und werden beim Kauf neuer Tickets als Erste berücksichtigt.

Getty Images Ozzy Osbourne bei einem Auftritt 2020

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

ActionPress/imageSPACE Ozzy Osbourne, Musiker

