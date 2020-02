Hat der US-Präsident etwa seine Finger nicht im Griff? In der Vergangenheit meldeten sich schon mehrfach Frauen mit schweren Vorwürfen gegen Donald Trump (73) zu Wort. Unter anderem behauptete die Journalistin E. Jean Carroll, das amerikanische Staatsoberhaupt habe sie in den 90er Jahren sexuell belästigt: Damals soll sie der Unternehmer in einer Umkleidekabine gegen ihren Willen unsäglich berührt haben. Nun reiht sich auch die frühere Wrestling-Heldin Eve Torres (35) in die Riege der Anklägerinnen ein: Sie wirft Trump vor, sie unangemessen angefasst zu haben!

Die ehemalige WWE-Bekanntheit meldete sich jetzt über Instagram, um ihre Vorwürfe zu platzieren. Eve postete ein altes Foto, auf dem sie und andere Frauen mit Trump posieren. Er hat seinen Arm um ihre Taille gelegt – allerdings so eng, wie sie es von Pressefotos zuvor nicht gewohnt war: "Ich habe mit tausenden Männern bei Militärstationen, bei WWE-Events und bei Signierstunden für Fotos posiert und nur wenige haben so nach mir gegriffen und mich an sich gezogen, wie er es tat, obwohl er mich gar nicht kannte." Eve bezeichnete Trumps Berührung sogar als "widerliche Umarmung".

Die Sportlerin postete ihre Anschuldigung am "Feiertag der Präsidenten", der dieses Jahr am 17. Februar war. Offenbar wollte sie diesen als Chance nutzen, um Stellung zu beziehen. Gleich zu Beginn ihres Beitrags erklärte sie: "Ich freue mich auf einen Präsidenten, der Frauen nicht befummelt und objektiviert."

Instagram / evetorresgracie Eve Torres im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Eve Torres in Beverly Hills im Juli 2012

Anzeige

Instagram / evetorresgracie Eve Torres im Februar 2020

Anzeige

Denkt ihr, dass Trump sich mit dem Vorwurf befassen wird? Ja, ganz bestimmt. Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de