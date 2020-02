Welcher Promi ist schon vorab der beliebteste? Ganz Deutschland packt langsam wieder das Tanzfieber: Am Freitagabend startet die 13. Let's Dance-Staffel! Nachdem Handballer Pascal Hens (39) sich im Vorjahr in die Zuschauerherzen tanzte und den Sieg abräumte, wird in den nächsten Monaten ein würdiger Nachfolger gesucht. 14 Kandidaten wollen sich nun die Trophäe sichern – aber welcher ist eigentlich im Vorfeld der große Favorit?

Sieben prominente Damen dürfen sich in die Arme ihrer Profitänzer fallen lassen – und sollten dabei eine möglichst gute Figur machen. Küken Laura Müller (19) bringt dafür auch schon laut eigener Angabe Vorerfahrung mit. Ohne großartige Vorkenntnisse gehen Komikerin Ilka Bessin (48), Moderatorin Ulrike von der Groeben (62), Model Loiza Lamers (25) und Fußballerin Steffi Jones (47) an den Start. Mehr oder minder tänzerische Performances vor großem Publikum sind zumindest Rapperin Sabrina Setlur (46) und Artistin Lili Paul-Roncalli (21) gewohnt. Ob eine von ihnen am Ende die strahlende Dancing Queen sein wird?

Oder hat wohl jemand der sieben Herren der Schöpfung bessere Chancen auf den ersten Platz? Hier versuchen sich Tanz-Jungfrauen wie Comedian Martin Klempnow (46), Fußballer Ailton (46) und Moderator Sükrü Pehlivan (47) an Standard- und Latein-Choreografien. "Ninja Warrior"-Star Moritz Hans hat immerhin mal in Teenager-Tagen einen Tanzkurs absolviert. Alles was zählt-Star Tijan Njie (28) kennt sich zumindest mit Eiskunstlauf aus – genauso wie Dancing on Ice-Finalist John Kelly (52), der zusätzlich auch als Kind Ballett tanzte. Für Sänger Luca Hänni (25) ist es nicht die erste Tanzshow – er landete bereits bei Dance Dance Dance auf Platz eins. Bleibt jedoch abzuwarten, ob das auch eine Garantie für eine erfolgreiche "Let's Dance"-Teilnahme ist... Nun seid ihr gefragt: Welcher Star hat die besten Karten? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Laura Müller, Sabrina Settlur und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Loiza Lamers, Ulrike von der Groeben und Steffi Jones, Kandidatinnen bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Tijan Njie und Ilka Bessin, Kandidaten bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Moritz Hans, John Kelly und Sükrü Pehlivan als Kandidaten bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius TVNOW / Stefan Gregorowius; TVNOW / Stefan Gregorowius Collage: Ailton, Luca Hänni, Martin Klempnow, Kandidaten bei "Let's Dance" 2020



