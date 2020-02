Stormi Webster (2) gehört zu den absoluten Lieblings-Fotomotiven ihrer berühmten Mama Kylie Jenner (22). Die Unternehmerin entzückt regelmäßig ihre Fans mit Schnappschüssen aus dem Alltag ihrer Tochter, die zeigen, wie trendy Stormi mit ihren zwei Jahren schon ist: Mal begeistert sie mit lässigem Oversize-Shirt und rosafarbenen Chucks, mal beim Snowboarden auf der Piste. Mit der neuesten Bilderreihe von ihrem Nachwuchs scheint Kylie bei ihrer Community aber gar nicht gut anzukommen: Stormi trägt darauf Ohrringe – und das sorgt für Kritik!

Am Dienstag teilte die Kosmetik-Mogulin eine Fotostrecke von ihrer Tochter auf Instagram. Auf den Aufnahmen ist Stormi ziemlich lässig unterwegs: Sie trägt eine kurze graue Jogginghose und ein dazu passendes Top. Bequeme Sneaker runden ihr Outfit ab. Dabei sticht besonders ihr Schmuck ins Auge: Stormi trägt riesige Creolen, auf denen ihr Name prangt. Kylies Follower sind von diesem Look allerdings alles andere als begeistert.

"Die Ohrringe sind ziemlich groß, das ist ganz schön gefährlich für ein Baby in ihrem Alter. Sie ist trotzdem total süß", schreibt ein User unter dem Beitrag. Auch andere Abonnenten zeigen sich besorgt und befürchten, dass Stormi sich wegen der Größe des Schmucks verletzten könnte. "Um Gottes willen, sie ist erst zwei Jahre alt. Sie kann nicht einmal mehr Kind sein", kommentierte ein weiterer Nutzer empört.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Februar 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster 2020

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de