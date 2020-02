Danny Liedtke (29) vermisst Ingo Kantorek (✝44) noch immer sehr! Im vergangenen August verstarben der Köln 50667-Star und seine Frau Suzana. Auf dem Rückweg aus seinem Italien-Urlaub hatte das Paar einen tödlichen Autounfall auf einem Rastplatz. Bei seinen Set-Kollegen bleibt Ingo jedoch unvergessen. Vor allem Danny hat noch immer sehr mit dem Unfall-Tod seines Kumpels zu kämpfen. Nun widmete der Kevin-Darsteller Ingo liebevolle Zeilen.

"Du bist immer in meinem Herzen!", schrieb Danny zu einem Instagram-Post, das ein gemeinsames Bild und unveröffentlichte Clips des Tattlooliebhabers zeigt. Mit Ingo fällt für den Laienschauspieler eine wichtige Stütze weg. "An manchen Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, denke ich sehr oft an dich, Ingo. Dann stelle ich mir die Frage, wie wärst du mit der Situation umgegangen? Welchen Rat hättest du mir gegeben? Und was hätte ich noch alles von dir lernen können?" Diese Gedanken im Netz mit seinen Fans zu teilen, würden ihm guttun, erklärte Danny.

Doch so sehr er Ingo und Suzana auch vermisst – für sie will er weiterkämpfen. "Denn nichts anderes hättet ihr für mich gewollt. Trotzdem werdet ihr hier sehr vermisst und meine Gedanken sind bei euch", beendete der 29-Jährige seinen Post.

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke und Ingo Kantorek im Dezember 2018

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Schauspieler

ActionPress/Christoph Hardt / Future Image Ingo Kantorek beim 23. RTL-Spendenmarathon, November 2018

