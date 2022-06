Danny Liedtke (32) ist kritisch! In den vergangenen Jahren stießen immer wieder Influencer und andere bekannte Gesichter zum Köln 50667-Cast hinzu. So richtig begeistert zeigt sich der einstige Kevin-Darsteller von den vielen prominenten Neuzugängen jedoch nicht – denn seiner Meinung nach würden es nicht alle ernst mit der Schauspielerei meinen. Dabei fragt sich der Ex-Laiendarsteller manchmal: "Möchtest du Schauspiel machen oder was möchtest du? Bisschen Fame abgreifen oder manche wollen einfach ein bisschen Attention", verriet er im Promiflash-Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de