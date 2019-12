Ingo Kantorek (✝44) hat eine große Lücke bei seinen Liebsten hinterlassen! Es ist nun vier Monate her, dass der Köln 50667-Star und seine Frau Suzana bei einem Autounfall ums Leben kamen. Das Ehepaar befand sich auf dem Rückweg aus dem Urlaub, als sein Wagen auf einer Raststätte in einen parkenden LKW krachte. In der Vorweihnachtszeit ist die Trauer natürlich besonders groß bei den Hinterbliebenen. Ingos Serien-Kollege Danny Liedtke (29) richtete nun rührende Zeilen an ihn!

Der Kevin-Darsteller veröffentlichte auf Instagram zwei Fotos mit Ingo und Alexander Molz (24) bei der Vorjahres-Weihnachtsfeier von Filmpool – der Produktionsfirma von "Köln 50667". In diesem Jahr fand das Event erstmals ohne Ingo statt. "Eine ganz besondere Person wird dort sehr fehlen. Ich denke oft an dich, Big Daddy, und versuche bis heute noch zu verstehen, warum es so ist, wie es ist", schrieb Danny zu den Aufnahmen. Zeilen an Ingo zu verfassen helfe ihm, mit der Situation besser umzugehen. Deshalb versprach der 29-Jährige seinem verstorbenen Kumpel: "Auf der Weihnachtsfeier werde ich zwar keinen Whisky, aber ein Wasser auf dich und Suzana trinken und an euch denken."

Ingo und Danny hatten sich 2011 bei "Köln 50667" kennengelernt. Während der gemeinsamen Dreharbeiten entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen den Männern. "Ein großer Kerl mit einem großen Herzen", hatte Danny vor einem Jahr ein gemeinsames Foto kommentiert.

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Ingo Kantorek und Alexander Molz, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke und Ingo Kantorek im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de