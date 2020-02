Dramatische Szenen bei American Idol! Seit einiger Zeit sucht Katy Perry (35) in der US-amerikanischen Version von DSDS nach den besten Nachwuchssängern. Mit ihr in der Jury sitzen Country-Star Luke Bryan (43) und Schmusesänger Lionel Richie (70). In der kommenden Episode der Castingshow passiert offenbar ein Unglück: Das Studio muss aufgrund eines Gaslecks geräumt werden und Katy bricht sogar zusammen!

Das zeigt ein kurzer Vorschau-Clip der nächsten Folge. "Riecht ihr auch Gas? Es ist ziemlich stark", meint die 35-Jährige darin zu ihren Kollegen. Wegen des Gasgeruchs bekomme sie Kopfschmerzen. Kurze Zeit später sieht man, wie ein Alarm losgeht und Mitarbeiter der Show das gesamte Studio räumen. Nicht nur die Jury, sondern auch etliche Kandidaten schauen daraufhin im Freien zu, wie Feuerwehrmänner das Gebäude stürmen. Am Ende des Teasers kollabiert Katy mit den Worten: "Ich fühle mich nicht gut."

Wie es danach weitergeht und was Katy genau fehlt, ist noch nicht bekannt. Das wird wohl erst am Sonntag in der neuen "American Idol"-Folge aufgelöst. Katy und ihre Mit-Juroren haben den Zwischenfall bisher auch noch nicht kommentiert.

