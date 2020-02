Mit wem wird sie über das Parkett der beliebten Tanzshow fegen? Am 21. Februar beginnt die neue Staffel von Let's Dance. Dieses Jahr ist Laura Müller (19) als Promi-Kandidatin dabei, obwohl sie bisher vor allem als Freundin von Michael Wendler (47) bekannt ist. An der Seite eines Profitänzers will sie nun beweisen, dass sie es auch ohne den Schlagerstar schaffen kann. Sie hat schon einen Tanzpartner für sich ins Auge gefasst.

In einem Interview für den offiziellen Let's Dance Podcast verrät die Influencerin, dass sie sich richtig in die Frage hineingesteigert habe, mit welchem Herrn sie tanzen wird. “Ich habe es schon so oft gesagt, aber ich wünsche mir so den Christian Polanc”, gibt die 19-Jährige zu. Probleme sehe sie bei ihrer erhofften Zusammenarbeit nur bei den Weckzeiten: “Ich habe jetzt schon oft gehört, dass er so streng sein soll und auch ein Frühaufsteher ist – ich bin ja ein Langschläfer, aber ich fand ihn immer toll.”

Ein bisschen tänzerische Vorerfahrung bringe Laura mit in die Sendung. Der angehende Star schwingt seit seinem siebten Lebensjahr die Hüften, allerdings nie auf einem professionellen Niveau. Besonders gespannt sei die Wendler-Flamme auf die Bewertungen der Jury.

Instagram / wendler.michael "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / christianpolanc Christian Polanc am Flughafen in München im Dezember 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller in Florida im Mai 2019

