Es kam zum großen Showdown! Seit Wochen liegen Michael Wendler (47) und Oliver Pocher (42) im Clinch. Der Grund: Der Komiker nimmt den Schlagerstar wegen seiner Beziehung zu der jungen Laura Müller (19) ordentlich aufs Korn. Heute Abend unterstützte der Wendler seine Partnerin, die heute zum ersten Mal bei Let's Dance antrat. Dort traf der 47-Jährige auch auf seinen Widersacher – zumindest indirekt!

Nach "Let's Dance" läuft heute "Darf er das? – Die Chris Tall (28) Show" – zu Gast in der Sendung ist Oliver Pocher. Während die Tanzshow noch auf den Bildschirmen flimmerte, schalteten die Moderatoren Daniel Hartwich (41) und Victoria Swarovski (26) kurz zu Chris und seinen Gästen. Und was trug Oli in der Show? Natürlich eines seiner frechen Wendler-Shirts. "Ist der Michael auch da?", fragte Oli die Hosts Daniel und Victoria. Natürlich war er da – doch der "Sie liebt den DJ"-Interpret verlor kein Wort, sondern saß nur mit starrem Gesicht im Publikum. Auf einen direkten Schlagabtausch müssen die Fans also wohl noch warten.

Aber warum veralbert Oli ausgerechnet den Musiker? "Ich kann es Ihnen exklusiv sagen: [...] Es macht einfach nur Spaß", schrieb er vor Kurzem auf Twitter. Denkt ihr, es wird noch zu einem direkten Treffen kommen? Stimmt ab!

