Gibt es bei Let's Dance jetzt endlich den lang ersehnten Showdown zwischen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47)? Seit Wochen nimmt der Comedian den Schlagerstar im Netz auf die Schippe. Der Wendler kann nichts posten, ohne dass Oli eine passende Parodie dazu auf Lager hat. Heute Abend wird Michael sicherlich seine Freundin Laura Müller (19) anfeuern, die zum ersten Mal bei "Let's Dance" antritt – und dort könnte er auch auf Oliver treffen!

Oli lässt seine Facebook-Fans nämlich gerade darüber abstimmen, ob er der Tanzshow heute Abend einen Besuch abstatten soll. Ein Plan, der seine Follower zu begeistern scheint. Immerhin wünschen sich 78 Prozent von insgesamt 65.482 Umfrage-Teilnehmern [Stand: 21.02; 14:50 Uhr] einen "Let's Dance"-Abstecher von Oli. Nur 22 Prozent der User stimmten mit "egal" ab. Kein Wunder, dass so viele Fans auf ein Wendler-Pocher-Treffen hoffen. Denn Oli schreckt bekanntermaßen nicht davor zurück, Michael auch im Live-TV durch den Kakao zu ziehen.

In der vergangenen Staffel trat Oliver selbst als Kandidat bei dem Tanzwettbewerb an und schlüpfte dabei immer wieder in neue Rollen. Mal fegte er als Freddie Mercury (✝45) übers Parkett, dann zeigte er sich im Britney Spears-Kostüm auf der Bühne. Möglicherweise wird der vierfache Vater seine Verkleidungs-Tradition heute Abend fortführen und im Michael-Wendler-Kostüm im "Let's Dance"-Studio erscheinen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance"

