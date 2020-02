Riesiger Star-Auflauf bei der Geburtstagsparty von Paris Hilton! Das It-Girl ist am 17. Februar 39 Jahre alt geworden. Schon eine Woche vorher hatte sie mit mehreren Promi-Gästen in New York City gefeiert. Das war aber nur der Vorgeschmack auf ihre große Fete, die am Freitag in Los Angeles stattfand. Zu ihrer zweiten Geburtstags-Sause hatte Paris erneut etliche internationale Stars eingeladen!

Die Party schmiss sie in ihrem eigenen Anwesen. Promis wie Travis Barker (44), Machine Gun Kelly, Luka Sabbat, Larsa Pippen (45), Dita Von Teese (47), Chris Brown (30) und French Montana (35) wurden von Paparazzi auf dem Weg dorthin abgelichtet. Vor allem die Frauen hatten sich für das Event so richtig in Schale geworfen. Natürlich durften Paris' jüngere Schwester Nicky (36) und ihre Mutter Kathy Hilton nicht fehlen. Selbst ihre Ex-BFF Kim Kardashian (39) feierte mit und auch Heidi Klum (46), deren Mann Tom Kaulitz (30) und dessen Zwillingsbruder Bill (30) waren mit von der Partie.

Nur von dem Geburtstagskind selbst fehlte am Freitag jede Spur. Auch Paris' neuer Freund, der Autor Carter Reum, gehörte nicht zu den Partygästen – zumindest nicht zu denen, die von Paparazzi erwischt wurden. Was sagt ihr dazu, dass Paris ihren Geburtstag zweimal gefeiert hat? Stimmt ab!

iamKevinWong/Photog Group/MEGA Dita Von Teese auf dem Weg zu Paris Hiltons Geburtstagsparty

iamKevinWong/Photog Group/MEGA Chris Brown bei Paris Hiltons Geburtstagsparty in Los Angeles

iamKevinWong/Photog Group/MEGA Nicky Hilton bei Paris Hiltons Geburtstagsparty

iamKevinWong/Photog Group/MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Paris Hiltons Geburtstagsparty

iamKevinWong/Photog Group/MEGA Bill Kaulitz auf Paris Hiltons Geburtstagsparty

