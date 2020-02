Paris Hilton (39) will ihre neue Liebe nicht weiter geheimhalten! Bei der After-Show-Party der diesjährigen Golden Globes tauchte das It-Girl in Begleitung von Carter Reum auf. Am Flughafen in Los Angeles wurde das vermeintliche Paar sogar bei einer Knutscherei in der Öffentlichkeit geknipst. Jetzt gab die Blondine ein offizielles Statement zu ihrem Beziehungsstatus im Netz: Sie postete ein gemeinsames Pärchenbild!

"Meine Liebe", schwärmte Paris via Instagram. Der schwarz-weiße Schnappschuss zeigt die 39-Jährige an der Seite ihres neuen Partners Carter. Sieht ganz so aus, als könnte die Beauty die Augen kaum von ihrem Liebsten lassen: Mit verliebten Blicken und einem strahlenden Lächeln im Gesicht ließen sich die Turteltauben auf der Geburtstagsparty der DJane ablichten.

Bereits zum Valentinstag hatte Paris ihre Fans mit einer rührenden Aufnahme überrascht, bei der Carter seiner Freundin einen Kuss auf die Stirn gibt. Ihre Follower sind über das Liebesglück der Hotelerbin noch immer ganz aus dem Häuschen: "Du verdienst das ganze Glück der Welt", schrieb eine Nutzerin in den Kommentaren. "Ihr seid so süß zusammen", betonte ein anderer User.

Getty Images Paris Hilton im Mai 2014

Getty Images Paris Hilton im April 2018

Getty Images Paris Hilton im September 2017

