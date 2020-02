Wie lautet das Erfolgsgeheimnis von Germany's next Topmodel? Ende Januar startete die 15. Staffel des Model-Formats von und mit Laufsteg-Chefin Heidi Klum (46). Nach dem ersten Casting ging es für die Nachwuchs-Models nach Costa Rica, wo diese Woche die Top 20 ausgewählt wurden. Die vierte und actionreiche Folge des Castingformats lockte wieder zahlreiche Fans vor die Bildschirme. Thomas Hayo, Model-Experte und Ex-GNTM-Juror, weiß, warum das Reality-Format immer noch so viele Zuschauer hat!

Am Donnerstag schauten 1,97 Millionen Menschen "Germany's next Topmodel", wie Quotenmeter.de berichtet. Das machte einen Marktanteil von 6,9 Prozent aus. Bei dem jüngeren Publikum sah es sogar noch besser aus: Die Sendung ergatterte 17,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dieser Triumph dürfte für Creative Director Thomas keine Überraschung sein – er kennt auch den Grund für den Erfolg. "Es gab im Laufe der Zeit ganz viele tolle Charaktere – das ist auch das Schöne an der Show. Und deswegen ist es immer noch so erfolgreich, denn die Show lebt von den Mädchen, den unterschiedlichen Charakteren und die miterleben zu dürfen", erklärte er gegenüber Promiflash im Januar.

Dieser Meinung ist auch Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (27), die selbst zu den ausgeflippteren Teilnehmerinnen des Formats gehört. "Man darf nicht vergessen, 'Germany's next Topmodel' ist eine Show, deswegen ist es völlig legitim, wenn ganz viele bunte Gestalten in der Sendung herumrennen – davon lebt eine Show", sagte sie überzeigt im Interview. Die Zuschauer wollen sich mit den Mädels identifizieren können, sie wollen Ähnlichkeiten entdecken, so die Blondine weiter.

Getty Images Thomas Hayo bei der Berliner Fashion Week im Januar 2019

KAT / MEGA Heidi Klum in einem schwarzen Outfit am "Germany's next Topmodel"-Set, 2019

Chris Emil Janßen/ ActionPress Model Theresia Fischer

