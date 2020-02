Heidi Klums (46) Entscheidung darüber, wer Germany's next Topmodel am vergangenen Donnerstag verlassen musste, sorgt für Aufregung. Dass Alina, Laura und Valeria aus dem Rennen um den Titel sind, können ihre Mitstreiterinnen und auch ihre Fans einfach nicht nachvollziehen. So hatten die drei jungen Frauen bis zur vierten Episode doch immer gute Leistungen erbracht. Aber was sagen die Ausgeschiedenen selbst zu ihrem Schicksal?

Auf Instagram findet Alina nach ihrem Rausschmiss nur positive Worte. "Wir bedanken uns viel zu selten für alles, was wir erreicht haben und sehen stattdessen oft das Schlechte", betont die Blondine und freut sich über die unvergessliche Zeit, die sie bei GNTM erlebt hat. Auch Laura wendet sich im Netz an ihre Fans und drückt ihre Dankbarkeit für die Unterstützung aus. "Das Modeln macht mir unglaublich viel Spaß, daher werde ich auf jeden Fall weiterhin meine Model-Karriere anstreben", macht die Düsseldorferin klar.

Besonders von Alinas Exit ist auch GNTM-Kandidatin Sarah S. enttäuscht. "Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, liegt auf der Hand. [...] Ich persönlich fand die Walks sehr stark, aber darauf kommt es, wie man sieht, nicht an", erklärt die 23-Jährige vielsagend. Valeria, die dritte ausgeschiedene Kandidatin, hat sich bislang noch nicht geäußert.

Instagram / alina.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Alina

Instagram / laura.gntm2020.official Laura, Ex-GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / sarahs.gntm2020.official Alina und Sarah S., bekannt aus "Germany's next Topmodel"

