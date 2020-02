Ein Promi-Kandidat hat bei Let's Dance schon jetzt die Nase vorn! Heute Abend startet endlich die neue Staffel der erfolgreichen Tanzshow. Insgesamt 14 Stars wagen das TV-Experiment und zeigen, was sie auf der Tanzfläche so drauf haben. Obwohl bisher noch kein Kandidat die "Let's Dance"-Bühne betreten hat, gibt es schon einen klaren Favoriten: Die Promiflash-Leser sehen Luca Hänni (25) vorne!

In einer Promiflash-Umfrage stimmten 1.504 der insgesamt 3.730 Fans (Stand: 21. Februar, 16:40 Uhr) für den DSDS-Sieger ab. Damit ist er für 40,3 Prozent der Leser der absolute Favorit. Der Zweitplatzierte, Alles was zählt-Star Tijan Njie (28), hat bisher gerade einmal 536 (14,4 Prozent) der "Let's Dance"-Begeisterten von sich überzeugt. Auf den dritten Platz in der Umfrage schafft es Zirkus-Star Lili Paul-Roncalli (21). Die wenigsten Tanz-Glanzleistungen erwarten die Fans von "Holland's Next Top Model"-Siegerin Loiza Lamers (25) und den beiden Fußballstars Steffi Jones (47) und Ailton (46). Sie bekamen 0,2, 0,3 und 0,7 Prozent der Stimmen. Wendler-Freundin Laura Müller (19) landet mit 186 der abgegebenen Stimmen (5,0 Prozent) immerhin auf Platz sechs.

Dass die Zuschauer Luca als möglichen "Let's Dance"-Gewinner sehen, dürfte keine allzu große Überraschung sein. Immerhin hat er schon 2017 bewiesen, wie viel Rhythmus er im Blut hat. Damals gewann er die Show Dance Dance Dance.

wcrART Tijan Njie, "Alles was zählt"-Star

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli, "Let's Dance"-Kandidatin 2020

Getty Images Prince Damien und Luca Hänni bei "Dance Dance Dance", 2017

