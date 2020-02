Lisa und Lena (17) sind ab jetzt mobil! Den meisten dürften die beiden Schwestern seit ihrem großen Durchbruch auf der Lip-Sync-Plattform TikTok im Jahr 2015 bekannt sein. Mit lustigen Videoclips erreichten die Zwillinge damals unzählige Follower und wurden innerhalb weniger Wochen zu wahren Netz-Berühmtheiten. Jetzt teilten die Webstars ihrer Community mit, dass sie künftig auch außerhalb des Internets – besser gesagt per Straßenweg – viel unterwegs sein werden: Die Twins haben ihre Führerscheinprüfung bestanden!

"Wir haben es geschafft! Wir haben jetzt unseren Führerschein", verkündeten Lisa und Lena stolz via Instagram. Der Schnappschuss zeigt die beiden Teenager mit strahlenden Gesichtern und ihrer Fahrerlaubnis in der Hand vor dem Fahrschul-Auto. In einem kurzen Clip beweist Lisa den Followern zudem ihre erworbenen Fahrkünste auf einem Bobbycar. Zu den nächsten Terminen werden die Teenies folglich in Eigenregie mit dem Auto unterwegs sein – wenn auch vorerst noch mit einer Begleitperson auf dem Beifahrersitz.

Die Fans der beiden Blondinen bringen ihre Freude über den Erfolg der Schwestern fleißig zum Ausdruck: "Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es so verdient", schrieb ein Nutzer. Und sogar Promis wie Til Schweiger (56) mischten sich unter die Kommentatoren: "Gratulation", schrieb der Schauspieler.

Instagram / lisaandlena Lisa im Februar 2020

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena im Januar 2020

Anzeige

Splash News Til Schweiger im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de