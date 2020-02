Wolke Hegenbarth (39) genießt aktuell die Sonne in Südafrika. In Kapstadt macht der "Mein Leben & ich"-Star gemeinsam mit ihrem Mann Oliver und ihrem Söhnchen Avi Urlaub. Ihren Fans schickte die Schauspielerin nun liebe Urlaubsgrüße mit einem Schnappschuss, der neidisch macht. Darauf sieht man Wolke in die Fluten springen, doch eines ist kaum zu glauben: Sie hat tatsächlich vor gerade einmal fünf Monaten ein Kind bekommen!

Auf dem bei Instagram veröffentlichten Urlaubsbild strahlt die 39-Jährige in die Kamera, während sie von einer Welle erfasst wird. Den Schnappschuss kommentierte die Blondine mit #friyay. In einem knappen Bikini präsentiert sie ihren Fans ihren After-Baby-Body – und der kann sich wirklich sehen lassen. Von einem kleinen Bäuchlein ist bei der jungen Mutter keine Spur zu sehen, stattdessen wirkt sie sportlich und durchtrainiert. Die Fans der Schauspielerin sind begeistert von dem Foto und schicken ihr viele Herz-Emojis.

Wolke selbst war sich vor der Geburt ihres Sohnes sicher, dass sie keine Probleme mit den Extra-Pfunden haben wird. Bereits drei Monate nach der Entbindung sei sie so schlank wie zuvor gewesen, hatte sie der B.Z. verraten. "Ich hatte wohl Glück", sagte sie damals.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit Sohn Avi

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth im Juni 2019 in Berlin

ActionPress Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2019 in Berlin

