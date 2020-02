Geht das Let's Dance-Team mit seinen Witzen auf Kosten von Laura Müller zu weit? Seit ihre Beziehung zu Michael Wendler (47) öffentlich geworden ist, bekommt die Freundin des Schlagerstars ordentlich ihr Fett weg. Aktuell haben es vor allem Oliver Pocher (42) und dessen Frau Amira M. Aly auf die 19-Jährige und ihren Partner abgesehen und parodieren die beiden im Netz. Jetzt wird die Teenagerin aber sogar in der Tanzshow gnadenlos aufs Korn genommen!

Am Freitag ging der TV-Wettkampf los, bei dem in diesem Jahr auch Laura ihr Talent unter Beweis stellen möchte. Sie muss sich in der Sendung aber nicht nur der Beurteilung ihres tänzerischen Könnens stellen, sondern offenbar auch der Kritik an ihrer Person. Auf dem offiziellen "Let's Dance"-Twitter-Account wurde ein ganz schöner Seitenhieb gegen die Beauty veröffentlicht: "Wow, die ersten zusammenhängenden Sätze von Laura Müller, ohne dass sie uns Gutscheincodes für einen Fitness-Tee angedreht hat."

Auch Joachim Llambi (55) leitete in der Show die Bewertung der Kandidatin mit fast schon herablassenden Worten ein: "Du bist also diese Laura Müller… so so. Frau Müller, ich kenne Sie leider nicht. Aber wenn sie gut tanzen, kriegen Sie gute Punkte. Wenn nicht, dann nicht." Später konnte sich dann noch nicht einmal Moderator Daniel Hartwich (41) einen fiesen Spruch verkneifen und spielte darauf an, dass die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin einen Hang zu älteren Männern habe.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2020

