Amber Rose (36) schwebt im absoluten Mama-Himmel! Erst kürzlich sorgte die Rapperin mit ihrer bedingungslosen Liebe zu ihren beiden Söhnen für jede Menge Furore: Die Musikerin ließ sich die Namen von Sebastian, ihrem Sohn mit Wiz Khalifa (32), und Slash, dem gemeinsamen Familien-Nesthäkchen mit Alexander Edwards, auf die Stirn tätowieren. Ihr jüngster Tribut dürfte die Herzen ihrer Follower wiederum erwärmen: Sie ließ ihrem Ältesten rührende Worte im Netz da!

Dieser Post auf ihrem Instagram-Account könnte herzzerreißender nicht sein: Anlässlich Bashs Geburtstag widmete Amber ihrem Sprössling Zeilen von Herzen: "Mein Baby wird heute sieben Jahre alt und ich bin superemotional. Er wird so schnell groß! Ich habe einfach den klügsten, aufrichtigsten, niedlichsten, kleinen Kürbiskuchen auf der Welt", verdeutlichte Amber ihre Liebe zu ihrem Erstgeborenen sogar anhand drolliger Kosenamen.

"Er ist so ein guter Junge und in jedem Fach in der Schule exzellent. Ich bin die stolzeste Mami", fügte die Kurzhaar-Blondine außerdem hinzu. Noch herzerwärmender als die Bildunterschrift ist höchstens das angefügte Foto: Das Bild zeigt Amber und Sebastian beim Kuscheln, wobei der Hosenmatz sein Gesicht zärtlich auf die Schulter seiner Mama legt.

Instagram / amberrose Amber Rose im Februar 2020

Getty Images Amber Rose mit ihrem Sohn Sebastian Taylor Thomaz in Westwood im Juni 2018

Instagram / amberrose Amber Rose im Februar 2020

