Massimo Sinató (39) will in diesem Jahr mit Lili Paul-Roncalli (21) tanzen! Die 13. Let's Dance-Staffel startete am Freitagabend etwas anders, als man es aus den vorherigen Jahren gewohnt war. Da Rebecca Mirs (28) Mann im vergangenen Jahr die Profi-Challenge gewonnen hatte, durfte er sich dieses Mal selbst eine Promi-Dame aussuchen, mit der er in der Tanzshow antreten möchte. Seine Wahl fiel auf die schöne Zirkusakrobatin und die ist darauf ganz schön stolz!

Promiflash traf die 21-Jährige nach der Show. Dort verriet sie, dass einige Bekannte ihr Massimos Wahl schon vorausgesagt hätten: "Ein paar Leute haben schon gedacht: 'Ach bestimmt.'" Trotzdem war sie davon selbst offenbar nicht ganz überzeugt und war sich ihrer Konkurrenz sehr bewusst: "Aber er hatte die Auswahl zwischen sieben tollen Kandidatinnen und dann freut man sich natürlich riesig, wenn man ausgewählt wird."

Massimo begründete seine Entscheidung in der Show damit, dass er Lili für sehr talentiert halte. "Und ich glaube, zu meinem Tanzstil würde sie gut passen und das würde gut harmonieren", erklärte der 39-Jährige. Tatsächlich hat die Brünette gleich in der ersten Sendung bei einer Salsa eine tolle Figur gemacht und bog sich bei einem Tanzschritt beinahe bis in eine Brücke.

