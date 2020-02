Die Katze ist aus dem Sack! Aktuell stehen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) wohl nicht im besten Verhältnis zueinander. Seit einigen Wochen parodiert der Komiker nahezu jeden Post des Schlagersängers. Mittlerweile hat dieser sich bereits in einem Video-Statement gewehrt und Oli eine wahre Kampfansage gemacht. Olis Antwort darauf? Er kündigte direkt eine Parodie vom Musikvideo zum Wendler-Song "Egal" an. Und die kam nun schneller als gedacht: Olis Clip ist seit wenigen Stunden online!

Der einstige Let's Dance-Kandidat bewies mit seiner Parodie, die er auf Instagram postete, reichlich Liebe zum Detail. Wie in der Originalversion schippert Oli – in voller Wendler-Montur samt Sonnenbrille und Fransen-Frise – mit einem Motorboot über Wasser. Kleiner Unterschied: Für eine malerische Palmen-Meer-Location hat es in der Nachmache nicht gereicht. In diesem Fall musste ein heimischer See herhalten. Auch textlich bleibt außer der Hauptzeile "Egal" des Refrains nicht mehr viel vom Liebesschlager übrig. Olis Gesangstext lautet hier: "Egal! Ich zeig' euch jetzt allen wieso, die Zeilen haben eh kein' Niveau – ihr werdet's weiterhören. Ein Regal – das steht hier bei mir auf dem Klo. Und warum liegt hier eigentlich Stroh – mein Text macht keinen Sinn."

Doch auch einige explizite Wendler-Anspielungen verbaute der 42-Jährige in seinem Song. "Die Koffer hab' ich noch gepackt, auf Twitter zeig' ich mich gern' nackt", singt er unter anderem und spielt damit auf das im Netz kursierende Nacktfoto des Musikers an, dessen Echtheit jedoch nicht bewiesen ist. Auch im Abspann der Aufnahmen konnte sich Oli einen Seitenhieb nicht verkneifen. Unverkleidet steht Oli dabei im Studio und schmettert kurz "Atemlos" von Helene Fischer (35) ins Mikrofon, bevor er stoppt: "Die hätte einen Anwalt? Dann lassen wir das weg", meint Oli abschließend. Klar ein Seitenhieb darauf, dass der Wendler ihm einst wegen Urheberrechtsverletzung und Beleidigung mit dem Anwalt gedroht hatte.

