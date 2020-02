Auch ein ganz Großer wie Oliver Pocher (42) musste mal klein anfangen! Heutzutage ist der Comedian nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Vor allem in den letzten Wochen zog er durch seine Michael Wendler-Parodien erneut viel Aufmerksamkeit auf sich. Doch der gebürtige Hannoveraner musste sich einst auch erst mal einen Namen machen. Ein Video zeigt den Blondschopf jetzt in den ersten Jahren seiner TV-Karriere!

Das TV Total-Team postete anlässlich Olis Geburtstag einen alten Show-Clip auf Facebook. Darin ist der ehemalige VIVA-Moderator als blutjunger Gast bei Stefan Raab (53) zu sehen. Zu dem Anlass hatte er sich besonders schick gemacht: Er trug ein Fan-Shirt der Girlband No Angels! "Das Gute ist, wenn ich ordentlich Luft hole, sehen sie so aus wie in fünf Jahren", scherzte er damals. Stefan Raab hängte sich aber weniger am Motiv des Oberteils auf, sondern vielmehr an der Passform: "Das liegt aber ganz schön eng an, oder?" Kein Wunder, denn das Shirt war wohl in Frauengröße, was Oli aber egal war: "Ja ich weiß, es ist XS, ich habe das von denen geschenkt gekriegt."

Damals war Oli offenbar noch auf der Suche nach der großen Liebe: Er hatte eine Anzeige in ein Single-Magazin gestellt und daraufhin offenbar eine Menge Post erhalten. Die hatte er jedoch nicht nur privat geöffnet. Einige Liebesbriefe las der freche Comedian sogar zusammen mit Raab in der Show vor.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Februar 2020

OHLENBOSTEL,GUIDO / ActionPress Oliver Pocher bei Viva in Köln, 2001

Getty Images Oliver Pocher in Berlin im Juli 2004

