Die Luft wird immer dünner! Schon seit einigen Wochen kämpfen bei The Biggest Loser die Kandidaten gegen ihr starkes Übergewicht an. Dabei wird der Wettstreit immer härter. Bereits in der vergangenen Woche wurden die Abnehmwütigen in Zweierteams eingeteilt, in denen sie auch in der aktuellen Folge die Challenges meistern müssen. Während das für Swaantje und Sascha gut funktioniert hat und sie sich damit einen Gewichtsbonus von 1,5 Kilogramm sichern konnten, bremste das andere allerdings in ihrem Diäterfolg. Welches Duo hat insgesamt die wenigsten Pfunde verlieren können?

Das Zweiergespann bestehend aus Claudia und Celina musste als letztes auf die Waage. Schon im Vorfeld hatten die beiden kein gutes Gefühl. "Ich würde am liebsten gar nicht auf die Waage, ich würde am liebsten schreiend rausrennen und gar nicht das Gewicht wissen", verriet Celina vorab. Und sie sollte recht behalten: Während Celina nur 1,7 Kilogramm abgenommen hat und nun 105,4 Kilogramm wiegt, erreichte auch Claudia einen Gewichtsverlust von gerade mal 2,1 Kilogramm und brachte damit noch 97,1 Kilo auf die Waage. Insgesamt wogen die beiden Ladys also nur 3,8 Kilogramm weniger, was lediglich 1,84 Prozent des Vorwochengewichts darstellte. Das ist mit Abstand zu wenig. Für Claudia und Celina war die Reise deshalb vorbei.

Unter Tränen wimmerte Celina nach der Einsicht in ihre Werte: "Es tut mir leid, es tut mir echt leid." Auch wenn Claudia enttäuscht über das Endergebnis war, beteuerte sie, nicht sauer auf ihre Kollegin zu sein: "Ich habe immer gesagt, wenn einer von uns auf der Waage nicht abliefert, dann mache ich demjenigen keinen Vorwurf. Und das haben wir auch nicht", stellte sie im Interview abschließend klar.

Sat.1 "The Biggest Loser"-Teilnehmerin Claudia

Sat.1 / Arya Shirazi Celina, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Claudia, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2020

