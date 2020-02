Das passt einigen Kandidaten überhaupt nicht in den Kram! Seit drei Wochen kämpfen sich die Teilnehmer bei The Biggest Loser nicht mehr als Einzelkämpfer durch die Show, sondern im Team-Modus: Die eine Hälfte kam in die blaue Mannschaft, die zweite in das rote Team. Und gerade als sich die Abnehm-Willigen an diese Aufteilung gewöhnt hatten, kam nun eine neue Regel hinzu: Innerhalb ihrer Teams wurden sie in Duos aufgeteilt – die Camper waren von dieser Neuigkeit alles andere als begeistert!

"Ab jetzt wird alles anders", kündigte Camp-Chefin Christine Theiss (39) am Ende der heutigen Folge an. "Ab jetzt werdet ihr in Paare eingeteilt", erklärte die 39-Jährige ihren Schützlingen. Nach dieser Ansage hatten die meisten Teilnehmer lange Gesichter. Vor allem Brillenträgerin Tabea wirkte ziemlich unglücklich: "Ich weiß definitiv, dass hier zwei Leute sind, die nicht mit mir in den Paar-Modus wollen", erklärte sie in der Sendung. Sie wurde schließlich Sarah zugeteilt und genau vor diesem Szenario hatte sie sich gefürchtet – zu Recht wie sich herausstellte. "Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich wollte Tabea nach Hause schicken, weil ich finde, dass sie hier nichts mehr zu suchen hat", kommentierte die Hausfrau die Entscheidung verärgert.

Nur ein "Biggest Loser"-Kandidat sah der neuen Herausforderung positiv entgegen: Abdi! "Paar-Modus ist schon sehr cool. Es ist etwas Neues. Ich hoffe nur, dass jeder auch einen fairen Partner bekommt", lautete seine Meinung dazu.

