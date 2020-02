Vaterfreuden bei Quentin Tarantino (56)! Der berühmte Filmregisseur gab seiner Liebsten Daniella erst im vergangenen Jahr das Jawort, nachdem sie sich 2017 romantisch verlobt hatten – nun krönen sie ihre Liebe schon mit Nachwuchs! Die Schwangerschaft machte das glückliche Paar in einem offiziellen Statement im August bekannt. Die beiden konnten damals die Ankunft ihres Sprösslings kaum erwarten – nun hat sich ihr Traum endlich erfüllt!

Sein Sprecher bestätigte die Ankunft des Mini-Tarantinos in einem Statement gegenüber TMZ: "Daniella und Quentin Tarantino sind sehr glücklich darüber, die Geburt ihres ersten Kindes bekanntzugeben", heißt es in dem Schreiben. Ob die Turteltauben einen Jungen oder ein Mädchen in die Arme schließen durften, ist allerdings nicht bekannt. Auch ein erstes öffentliches Foto existiert nicht. Allerdings soll der Geburtsort des neuen Erdenbürgers durchgesickert sein. Wie The Jerusalem Post berichtet, sei das Kind in Tel Aviv in Israel – in der Geburtsstadt von Neu-Mama Daniella – zur Welt gekommen.

Daniella und Quentin lernten sich bereits vor über zehn Jahren kennen – 2009 wurde aus dem Filmhelden und der Sängerin ein Paar. Viel ist über die gemeinsame Liebe und ihr Privat-Leben nicht bekannt; sie versuchen, es weitestgehend aus der Öffentlichkeit zu halten.

Getty Images Quentin Tarantino mit seiner Frau Daniella bei einem Screening von "The Specials"

Getty Images Quentin Tarantino auf der CinemaCon 2018 in Las Vegas

MEGA Daniella Pick und Quentin Tarantino

