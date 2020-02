Da hat aber jemand einen ordentlichen Wachstumsschub hingelegt! Seit sieben Jahren sind Anna Maria Damm (23) und ihr Freund Julian Gutjahr (23) schon ein Paar. Im Juni 2018 wurden sie zum ersten Mal Eltern. Und auf Annas Social-Media-Kanälen hat die gemeinsame Tochter inzwischen einen großen Platz eingenommen. Seit wenigen Tagen ist die YouTuberin mit ihrem Spross in ihrer Heimat auf den Philippinen und versorgt dort ihre Fans fleißig mit Fotos und Videos von der Kleinen. Und die ist mittlerweile erstaunlich groß geworden!

Auf Instagram postete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein süßes Urlaubsfoto, auf dem sie und Eliana ganz entspannt, Hand in Hand, am Strand entlanglaufen. Auf dem Bild stehen Mutter und Tochter nebeneinander und dabei wird deutlich, wie sehr Eliana schon gewachsen ist: Sie reicht ihrer Mutter fast bis zur Hüfte – und das in einem Alter von gerade einmal knapp zwei Jahren. "Wir genießen hier jeden einzelnen Moment", schrieb Anna unter ihren Post.

Vor allem Eliana scheint in dem Urlaub besonders zufrieden zu sein: Sie hat offenbar eine neue Lieblingsbeschäftigung gefunden. Anna teilte in ihrer Story mehrere Videos, die die Kleine beim Sand schaufeln zeigen. "Eliana ist das glücklichste Mädchen, wenn sie am Strand ist. Sand und Wasser ohne Ende", kommentierte die Beauty dazu.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Februar 2020

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Eliana im Februar 2020 auf den Philippinen

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr mit Anna Maria Damm und Tochter Eliana, November 2019

