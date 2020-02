Da wurde doch glatt eine Germany's next Topmodel-Kandidatin auf einem der ganz großen Catwalks dieser Welt erwischt. Aktuell kämpfen noch 20 Schönheiten in Heidi Klums (46) Castingshow um den begehrten Titel: Woche für Woche müssen sich die Damen in verschiedenen Challenges und Fotoshootings beweisen – und sich darum bemühen, möglichst viele und bedeutende Jobs an Land zu ziehen. Eine von ihnen scheint dabei recht erfolgreich zu sein – sie wurde jetzt bei einer Philipp Plein-Show abgelichtet!

Achtung, Spoiler!!!

Wie Aufnahmen eines aktuellen Events während der Fashion Week in Mailand nun beweisen, ist es offenbar Tamara Rebecca gelungen, den Designer von sich zu überzeugen. Noch laufen die Dreharbeiten für die Sendung - aber es scheint klar, dass sich Tamara gegen ihre GNTM-Konkurrentinnen bei einem Casting für Plein durchsetzen konnte. Im Kleid mit Leopardenmuster posierte die Blondine neben Bekanntheiten wie Jada Pinkett Smith (48) und Olivia Culpo (27). Star-Fotografin Ellen von Unwerth warf sich ebenfalls in Schale und lief im Leo-Lack-Blazer über den Laufsteg - auch sie ist ein gern gesehener Gast in der Nachwuchs-Modelshow.

Für die 19-jährge Tamara ist es nicht der einzige Erfolg, den sie in der diesjährigen Staffel an Land gezogen hat. Bilder zeigten sie bereits auf der amfAR-Gala – dem Event der Extraklasse, auf das Model-Mama Heidi immer zwei ihrer Schützlinge mitnimmt. Neben Tamara hatte in diesem Jahr auch Jacky die Glamour-Veranstaltung besuchen dürfen.

Splash News Tamara bei der Philipp Plein-Show während der Milan Fashion Week

Splash News Jada Pinkett Smith bei der Philipp Plein Show im Februar 2020

Getty Images Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara

Splash News Olivia Culpo bei der Fashion Week in Mailand

Splash News Ellen von Unwerth bei der Philipp Plein Fashion Show im Februar 2020



