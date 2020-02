Ist Bella Hadid (23) etwa noch immer in ihren Ex-Freund The Weeknd (30) verliebt? Das ehemalige Paar lernte sich im April 2015 kennen, als sie gemeinsam an dem Albumcover des Sängers arbeiteten. Einen Monat später wurde die Beziehung der beiden offiziell. Darauf folgten einige Trennungen, aber auch immer wieder Versöhnungen. Nach vier Jahren On-Off-Beziehung gab das Paar im August 2019 das endgültige Ende ihrer Beziehung bekannt. Doch Insider sind sich sicher: Bella hat noch immer Gefühle für ihren Ex!

Der eigentliche Grund, weshalb der "Earned It"-Sänger und das Victoria's Secret Model nicht mehr zusammen sind, seien keineswegs fehlende Gefühle füreinander, verriet ein Insider der US Weekly. Vielmehr sei die fehlende Zeit der beiden Superstars die Ursache für die Trennung. Bella sei aktuell ununterbrochen auf Reisen und konzentriere sich hauptsächlich auf ihre Karriere. Trotzdem könne sich der Insider ein Liebes-Comeback der beiden vorstellen: "Sie empfindet noch immer etwas für ihn, und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie irgendwann wieder zusammenkommen, aber im Moment ist sie Single."

Auch Bellas Mutter, Yolanda Hadid, bestätigt gegenüber der Quelle, dass der Musiker noch immer gerne in der Familie gesehen wird. "Sie sind Freunde geblieben. Er steht der Familie nach wie vor sehr nahe, und keiner weiß, was in zehn Jahren passiert“, so die 56-jährige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin.

Instagram / theweeknd Bella Hadid und The Weeknd

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an seinem Geburtstag

Anzeige

Gareth Cattermole/Getty Images Yolanda und Bella Hadid bei den GQ Men Of The Year Awards 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de