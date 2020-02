Lucy ist das aktuelle Transgender-Girl der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel. Obwohl die Kasselerin die geschlechtsangleichende Operation noch nicht hatte, strotzt sie selbst im Nackt-Shooting nur so vor Selbstbewusstsein. Schon seit einigen Jahren nehmen Frauen mit Trans-Hintergrund an dem Format teil. Eine von ihnen war 2017 Melina Budde (22), die es in Heidis Top 20 schaffte. Jetzt gibt sie Lucy ein paar Tipps für ihren weiteren Weg bei GNTM!

"Sei dir einer Sache bewusst, liebe Lucy: Der weibliche und der männliche Körper sind nicht so unterschiedlich", antwortet Melina Promiflash auf die Frage, ob sie einen guten Rat für die 21-Jährige habe. "Du wirst sehen, die Körper von Männern und Frauen sind sehr gleich!" Ob sie ihre OP schon gehabt hat oder nicht, sei daher irrelevant und solle sie nicht beim Shooten beeinflussen. "Du hast einen wunderschönen Körper, zeig ihn und sei stolz auf ihn!", appelliert die Wahl-Berlinerin an Lucy. Vor allem solle sie mutig sein. Angst sei Melinas Ansicht nach immer der größte Feind und ein limitierender Faktor.

Die 22-Jährige hat dem Model-Leben mittlerweile den Rücken zugewandt und widmet sich der Kunst und Fotografie. Zusätzlich rief sie vergangenes Jahr zu einer "365-Tage-Challenge" auf. Dabei ging es darum, ein Jahr lang Dinge, die man sich vorgenommen hat, sofort umzusetzen.

Instagram / melinartistabuddha Melina Budde auf Kreta, August 2019

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy und Lijana, GNTM-Kandidatinnen 2020

Instagram / melinartistabuddha Melina Budde in Berlin, Juni 2019

