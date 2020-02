Hat der Netz-Zoff zwischen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) bald ein Ende? Olis Frau Amira M. Aly hofft jedenfalls darauf. Der Komiker und der Schlagerstar bekriegen sich seit Wochen via Social Media. Der Wendler kann nichts posten, ohne dass Oliver ihn parodiert. Vielen Fans geht das aber mittlerweile zu weit. Auch Amira hat allmählich die Nase voll von den Pocher-Wendler-Sticheleien, wie sie jetzt verrät!

In ihrer Instagram-Story beschwert sich die Make-up-Stylistin über die Follower, die sie in den vergangenen Tagen mit fiesen Kommentaren bombardierten: "Mein Mann soll aufhören mit Cyber-Mobbing, meinem Kind wird gewünscht, dass es später gemobbt wird. Wenn man einem anderen wünscht, dass sein Kind später gemobbt wird, ist man an dieser Stelle auch nicht besser." Ihrer Meinung nach wird der Netz-Zank einfach zu ernst genommen. Oliver sei schließlich Comedian und für seine Parodien bekannt. "Locker bleiben, am Sonntag hat das Ganze ein Ende, zum Glück, denn ich kann es auch nicht mehr sehen", beendet sie ihre Story.

Tatsächlich könnte der Ärger zwischen Oli und dem Wendler ab Sonntag vorbei sein. Da treten die beiden Streithähne nämlich in einem TV-Duell gegeneinander an. Was haltet ihr davon, dass die beiden im Fernsehen gegeneinander antreten? Stimmt ab!

ActionPress/Revierfoto Michael Wendler bei einem Auftritt 2019

Anzeige

Adolph,Christopher Amira M. Aly und Oliver Pocher 2019

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de