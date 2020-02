Justin Bieber (25) und seine Hailey (23) sind richtige Serien-Fans – und bevorzugen dabei vor allem Klassiker. Spätestens seit der Popstar und das Model geheiratet haben, sind die beiden unzertrennlich. Die zwei teilen sich nicht nur das gemeinsame Anwesen in Los Angeles, sondern verbringen auch ihre freie Zeit zusammen, sobald es ihre vollen Terminkalender erlauben. Ein TV-Marathon gehört dabei definitiv zur gemeinsamen Abendgestaltung. Besonders zwei Serien haben es den beiden angetan!

Im Rahmen der Promo-Tour zu seinem neuen Album "Changes" war Justin in dieser Woche bei James Cordens (41) Carpool Karaoke zu Gast. Dabei wurden wie immer nicht nur Hits im Auto geschmettert, die beiden quatschten auch über das Privatleben des "Sorry"-Interpreten. "Verheiratet zu sein, ist das Beste, das mir je passiert ist. Sie ist unglaublich. Wir verbringen viel Zeit zu Hause, genießen es, Filme zu schauen, uns zu unterhalten und zusammen zu essen", gab der 25-Jährige offen preis und verriet, dass sie gerade mit Dr. House fertig seien und noch dazu regelmäßig Friends suchten würden.

Der Talkmaster gab sich mit der Antwort allerdings nicht zufrieden und wollte prompt von Justin wissen, mit welchem der drei männlichen Hauptdarsteller er sich denn identifizieren könne: "Ich denke, ich bin ein Mix aus allen. Ross ist total sensibel und das bin ich auch. Und Chandler ist sarkastisch und witzig – und ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich bin auch ziemlich witzig", zeigte sich der Chartstürmer überzeugt. Dazu hatte er auch noch detailliertes Wissen auf Lager – verwunderlich, immerhin gab der gebürtige Kanadier noch vor Kurzem zu, dass Netflix und Chillen bei den jungen Eheleuten auf der Tagesordnung stehen: "Aber wir machen definitiv auch mehr, als einfach nur chillen", deutete er laut TMZ bei einem Auftritt in London ihr feuriges Liebesleben an.

