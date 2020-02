Ana Ivanovic (32) und Bastian Schweinsteiger (35) sind noch so verliebt wie am ersten Tag! Seit knapp fünf Jahren sind die ehemalige Tennisspielerin und der Ex-Profifußballer ein Paar, seit Juli 2016 sogar verheiratet. Mittlerweile haben sie ihr Liebesglück auch mit zwei gemeinsamen Söhnen gekrönt. Klar, dass im Alltag da nicht unbedingt viel Zeit für Zweisamkeit bleibt. Jetzt gönnten sich die beiden offenbar aber eine kleine Auszeit vom Elternstress.

Auf seinem Instagram-Account teilte Basti am Samstag ein Foto, das ihn und seine Frau in einem Pool zeigt. Für das Selfie schmiegte sich die 32-Jährige eng an ihren Ehemann. Und dem breiten Lächeln in ihren Gesichtern nach zu urteilen, schienen sie den Plansch-Ausflug in vollen Zügen zu genießen. Das beweist auch der Kommentar zu dem Pärchenbild: "Batterien aufladen." Offenbar hatten die zwei kinderfrei und konnten dadurch mal ein wenig entspannen.

Und nach dem Relaxen im kühlen Nass wurde es noch richtig romantisch. Ana teilte auf ihrem Profil nämlich einen Schnappschuss, auf dem sie und Basti in Abendgarderobe in die Kamera strahlen. "Schick gemacht für mein Dinner mit Basti", schrieb sie zu dem Beitrag.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic mit ihrem Sohn, September 2019

Getty Images Ana und Bastian Schweinsteiger im November 2018

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic, Februar 2020

