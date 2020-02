Im Big Brother-Container werden heute gleich zwei Betten frei! Der erste Exit war für die Bewohner keine Überraschung: Sie hatten schon vergangene Woche Cathleen Vogel und Mareike Müller auf die Abschussliste gesetzt. Im Telefon-Voting zog letztendlich Mareike den Kürzeren und musste die Show verlassen. Was die Kandidaten nicht wussten: Durch Zuschauer-Anrufe wurde ein weiterer Ausstieg besiegelt: Wen hat es getroffen?

Für alle war die Ankündigung eine unschöne Überraschung und jeder zitterte um sein Weiterkommen. Nach und nach gab der Große Bruder bekannt, wer weiterhin im Haus bleiben darf: Am Ende blieben nur Maria Bell und Cedric Beidinger übrig. Doch die Zuschauer konnten den Hottie noch einmal in die nächste Runde retten. Für die 35-Jährige ist das TV-Abenteuer hingegen vorbei.

Dass es Denny Heidrich treffen könnte, war ohnehin unwahrscheinlich. Der Boxer hat sich in den vergangenen Wochen nämlich eine große Fan-Gemeinde aufgebaut und sich so an die Spitze der Beliebtheitsskala. Das beweist eine Promiflash-Umfrage.

