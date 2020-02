Am Montag durften sich Millionen von Fans noch einmal von Kobe Bryant (✝41) verabschieden. Der Basketballstar und seine Tochter Gianna (✝13) waren neben sieben weiteren Passagieren vor wenigen Wochen bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen. Im Staples Center in Los Angeles wurde jetzt eine rührende Gedenkfeier für Vater und Tochter abgehalten und live im US-Fernsehen übertragen. Nicht nur Kobes Frau und Giannas Mutter Vanessa (37) nahm unter Tränen Abschied, auch zahlreiche Promis zollten der NBA-Legende Tribut.

Durch den Abend führte der Moderator Jimmy Kimmel (52), der seine Tränen irgendwann nicht mehr zurückhalten konnte. Kobes Basketball-Kollegen Michael Jordan (57) und Shaquille O'Neal (47) rührten die etwa 20.000 Trauergäste ebenfalls mit ihren Reden. Das emotionale Highlight des Abends waren sicherlich Vanessas Abschiedsworte an ihren Mann und ihre Tochter. Tapfer betrat sie die mit Rosen und Kerzen geschmückte Bühne und erzählte mit vielen kleinen Anekdoten ihre Liebesgeschichte. Außerdem betonte sie immer wieder, was für ein liebevoller Vater Kobe für ihre vier gemeinsamen Töchter gewesen sei. "Er kann seine Mädchen jetzt nicht mehr zum Altar führen oder mich auf der Tanzfläche umherwirbeln. Aber ich will, dass meine Töchter wissen und sich erinnern, was für ein großartiger Mensch, Ehemann und Vater er war", sagte Vanessa noch sehr gefasst. Wenig später beschrieb sie, was für ein wundervoller Mensch ihre 13-Jährige gewesen sei und brach dabei in Tränen aus: "Gott wusste, dass die beiden nicht ohneeinander auf dieser Welt sein können. Deshalb hat er beide zusammen zu sich in den Himmel geholt."

Einige Trauergäste ehrten Kobe und Gianna auch musikalisch. Beyoncé (38) sang in Begleitung eines Chores ihre Songs "XO" und "Halo". Christina Aguilera (39) performte zu Streichern und Klavier "Ave Maria" und Alicia Keys (39) spielte am Piano Beethovens "Mondscheinsonate" – ein Stück, das für Kobe und Vanessa eine besondere Bedeutung hatte.

